Kavak'ta orman yangını uyarısı

Kavak Orman İşletme Şefi İsmail Bayrak, orman yangını konusunda vatandaşları uyardı.

Bayrak, orman yangınlarının büyük oranda insan kaynaklı olduğuna işaret etti.

Çiftçileri anız yakmamaları konusunda uyaran Bayrak, araç içinden sigara izmariti atılması, piknik ateşinin söndürülmemesinin de yangınlarına yol açtığını vurguladı.

Bayrak, "Ormanlar, yaban hayvanları, otsu ve odunsu bitkiler ile içinde barındırdığı binlerce canlı için yaşam kaynağıdır. Sonsuz yararları vardır. Anız yangını, piknik ateşinden kalan bir kıvılcım, kuru otlara atılan bir sigara orman yangınlarına sebebiyet verebilir. Sonuçta ormanda bulunan canlıların yanarak ölümüne, topraktaki organik madde miktarının azalmasına, toprağın su tutma kapasitesinin azalmasına, toprak verimliliğinin düşmesine, erozyon riskine, biyolojik dengenin bozulması gibi birçok konuda zararlar oluştur." dedi.

Bayrak, orman yangınlarına karşı erken müdahale için vatandaşların mutlaka "Alo 177 Orman Yangını İhbar Hattı"na bilgi vermeleri gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA