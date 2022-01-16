Kavak'ta kar yağışı etkili oluyor

KAVAK, SAMSUN (AA) - Kavak ilçesinde yoğun kar yağışı etkili oluyor.

Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün öğle saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı dolayısıyla ulaşıma kapanan ve ulaşımı güçlükle sağlanan 33 mahalle yolunun açıldığını söyledi.

Kış tedbirleri kapsamında oluşturulan ekiplerin yoğun bir çalışma içinde olduğunu aktaran Sarıcaoğlu, "Kış mevsimi dolayısıyla olası bir olumsuzluğa karşı karla mücadele ekiplerimiz hazır bir vaziyette bekliyordu. Kar yağışıyla kapanan yolları açtılar." dedi.

Karla mücadele ekiplerinin ilçe merkezindeki cadde, sokak ve meydanlarda çalışmalarına devam ettiğini ve kendisinin de karla mücadele çalışmalarını takip ettiğini aktaran Sarıcaoğlu, ekiplere teşekkür etti.

İlçe merkezinde 12 santimetre olan kar kalınlığının yükseklerde 25 santimetreye ulaştığı öğrenildi.