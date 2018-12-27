Kavak Sydv Mütevelli Heyeti Toplantısı Yapıldı

Kavak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli Heyeti toplantısı yapıldı.

Kaymakam Recep Koşal başkanlığında tüm üyelerin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, heyete sunulan yardım talebine ilişkin 19 dosya görüşülerek karara bağlandı.

Koşal, toplantının 2018 yılının son toplantısı olduğunu belirterek, "Mevzuat kapsamında uyum içerisinde çalıştık. Kurulumuzda seçimle görevlendirilen muhtarlar Ayhan Kara ile Ünal Altunay görev yaptı. Kendilerine teşekkür ediyorum." dedi.

Gelecek yıl için Yaşar Doğu Mahallesi Muhtarı Ayhan Kara'nın yeniden heyet üyeliğine seçildiğini hatırlatan Koşal, "Diğer üyemiz Ünal Altunay bizden ayrılıyor. Teşekkür eder, bundan sonraki yaşantısında sağlık ve başarı dilerim. Yerine Kayaköy Mahallesi Muhtarı Sait Çakırsoy görev alacak." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA