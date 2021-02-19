Katiller Devri film konusu nedir? Katiller Devri film oyuncuları kimlerdir?
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Katiller Devri film konusu nedir? Katiller Devri film oyuncuları kimlerdir?

19.02.2021 04:37 | Son Güncelleme: 19.02.2021 04:40
Katiller Devri film konusu nedir? Katiller Devri film oyuncuları kimlerdir?

2010 yapımı suç türündeki filmi Katiller Devri 19 Şubat Cuma günü Show ekranlarına geliyor. Katiller Devri film konusu nedir? Katiller Devri film oyuncuları kimdir? Katiller Devri film konusu ve oyuncu kadrosu!

Suç türünde sinemada dikkatleri üzerine çekmeye başaran Katiller Devri filminin başrolleriniAl Pacino ve Diane Keaton paylaşıyor. Katiller Devri filmi yönetmenliğiniChao-Bin Su ve John Woo yaptı. Katiller Devri film konusu ve oyuncu kadrosuyla merak ediliyor. Peki, Katiller Devri konusu nedir? Katiller Devri film oyuncuları kimlerdir? İşte detaylar!

Katiller Devri film konusu nedir? Katiller Devri film oyuncuları kimlerdir?

KATİLLER DEVRİ KONUSU NEDİR?

Seri katil Drizzle, geçmişini geride bırakmak için kimlik değiştirir ve başka bir şehirde yeni bir yaşam kurar. Efsaneye göre beklenmedik güçlere sahip olan manastır kalıntılarını da beraberinde taşımaktadır. Bu kalıntıların Karanlık Taşlar adlı suikast çetesinin eline geçmemesi gerekmektedir. Drizzle, Zeng Jing adını alarak Ah Sheng ile evlenir. Fakat Karanlık Taşlar çetesi kalıntıların peşine düşer ve onunla karşı karşıya gelir. Bu savaş sırasında geçmişiyle ilgili gerçekleri ortaya çıkan Drizzle, kendisi gibi kocasının da gizemli bir sırrının olduğunu öğrenecektir.

Katiller Devri film konusu nedir? Katiller Devri film oyuncuları kimlerdir?

KATİLLER DEVRİ OYUNCULARI VE KADROSU!

Katiller Devri filmin oyuncu kadrosunda, Michelle Yeoh, Kelly Lin, Barbie Hsu, Xueqi Wang, Xiaodong Guo, Shawn Yue, Hee Ching Paw, Yiyan Jiang, Leon Dai, Pace Wu, Angeles Woo, Shi-jye Jin, Chung-tien Wu, Jung Woo-sung ve Zonghan Li rol aldı.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.2.2021 04:41:06. #1.14#
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