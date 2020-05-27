Katil zanlısı tutuklandı
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Katil zanlısı tutuklandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir şahsı kalbinden bıçaklayarak öldüren katil zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Katil zanlısı tutuklandı
27.05.2020 20:55 | Son Güncelleme: 27.05.2020 20:59

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir şahsı kalbinden bıçaklayarak öldüren katil zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sokağa çıkma yasağının son gününde Yiğitler Mahallesi Akın Sokak'ta Aydın Kuru'nun (34) bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında olayın zanlısı olarak Hüseyin Ö. (29) gözaltına alındı.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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