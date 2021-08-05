Katerina Stefanidi kimdir? Katerina Stefanidi başarıları! Tokyo 2020 olimpiyatlar Katerina Stefanidi!
Rio 2016 şampiyonu Yunan atlet Katerina Stefanidi, 4. sırada yer alarak Tokyo'dan eli boş ayrıldı. Katerina Stefanidi kimdir? Katerina Stefanidi başarıları! Tokyo 2020 olimpiyatlar Katerina Stefanidi!
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 13. gününde kıyasıya rekabet devam ediyor. Katerina Stefanidi kimdir? Katerina Stefanidi başarıları! Tokyo 2020 olimpiyatlar Katerina Stefanidi!
KATERINA STEFANIDI KİMDİR?
4 Şubat 1990 (31 yıl yaşında), Holargos, Yunanistan doğumlu. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 13. gününde üç adım atlama finalinde yarışan milli atlet Necati Er, 6'ncı oldu. 2020 Tokyo Olimpiyatlar Oyunları atlet kategorisinde yarışan Katerina Stefanidi istediği başarıyı yakalayamadı.