Katerina Dalaka, Yunan sporcu. Peki, Katerina Dalaka kimdir? Survivor 2019 Yunanistan şampiyonu Katerina Dalaka kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Katerina Dalaka'nın hayatı, kariyeri ve biyografisi sizlerle...

KATERİNA DALAKA KİMDİR?

Katerina Dalaka (d. 20 Ağustos 1992, Münih, Almanya) Yunan sporcu. Survivor 2019'da Yunanistan şampiyonu olmuştur.

ALTIN MADALYALI BİR SPORCU

Lisansını Selanik Aristoteles Üniversitesi'nde tamamladı. 400m engelli pistinde Yunanistan şampiyonu oldu. Dinamik ve rekabetçi olan Katerina Dalaka, 2018 yılında Yunanistan'da yayınlanan Survivor 2018'deki müthiş performansıyla dikkat çekmişti. 2019 Türkiye-Yunanistan yarışmasına da son düzlükte katılan sporcu şampiyon olmayı başardı. Dalak; Panhellenic Games ve Balkan Games'de 400 metre engelli, 100 metre, 200 metre, 100 metre röle ve 400 metre röle ile altın madalya kazandı.

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