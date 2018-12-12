Katar 2022 FIFA Dünya Kupası'na Hazırlanıyor

Katar, 2022 FİFA Dünya Kupası'na hazırlık amacıyla Portekiz'le güvenlik içerikli iş birliği anlaşması imzaladı.

Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, Katar Geleneksel ve Büyük Projeler Komisyonu ile Portekiz Emniyet Genel Müdürlüğü arasında Katar 2022 FİFA Dünya Kupası'na hazırlık amaçlı iş birliği anlaşması imzalandı.

İş birliği anlaşmasından hedefin, 2022 FİFA Dünya Kupası'na hazırlık amaçlı, spor karşılaşmalarında güvenliğin sağlanmasıyla, güvenlik birimlerinin eğitilmesi ve deneyim paylaşımı olduğu belirtildi.

Anlaşmayla ayrıca, Portekiz'deki yoğun taraftar katılımının olduğu maçlarda Katar güvenlik birimlerinin eğitilerek deneyim kazandırılacağı kaydedildi.