KATANA - Yağmurun Altında şarkı sözleri
Sosyal medyanın merakla takip edilen isimlerinden olan Katana, şarkısını sevenleriyle buluşturdu. Pek çok ünlü isimden de destek alan Katana'nın klibi ve şarkısı çok beğenildi. Youtube trendlerde yer alan KATANA - Yağmurun Altında şarkı sözleri haberimizde.
KATANA YAĞMURUN ALTINDA ŞARKI SÖZLERİ
[Nakarat]
Saatlerce bekledim yağmurun altında (Yağmurun altında)
Görmeliyim seni hava karardığında (Hava karardığında)
Bulabilir miyim seni kalabalığın arasında? (Kalabalığın arasında)
Gidebileyim dönüp arkama bakmadan
[Verse 1]
Oldu, dileklerim doğdu
Yıldızın altından korktum
İhtiyacın var mı, dostum?
Bana vadeden harbi harbiden
Sıkı kaybeden veren kaybeder
Aşk kayda değer, sen katma değer
Ben vermeyen, verse de ***, hayat ikilem
Çek buna değer, tek buna veren
Ses buna gelen, ses bana verilen
Nerde veriler, tüm başarılar, tüm zamanlar boşuna gider
Kafamda ahde vefa
Yanımda kalana bak
Canımı sıkan adam
Sonunda kaçışacak
[Nakarat]
Saatlerce bekledim yağmurun altında (Yağmurun altında)
Görmeliyim seni hava karardığında (Hava karardığında)
Bulabilir miyim seni kalabalığın arasında? (Kalabalığın arasında)
Gidebileyim dönüp arkama bakmadan
[Verse 2]
N'olur artık ağlama
Buna dayanamam
Annem dedi "Oğlum artık bak yoluna"
Bakıyorum annem için
Bakıyorum ailem için
Savaşırım mahallem için, hepimiz için
Savaşırım sabahlara kadar karşıma kimse çıkamaz
Beni kimse yoramaz
Bana soramadılar
[Nakarat]
Saatlerce bekledim yağmurun altında (Yağmurun altında)
Görmeliyim seni hava karardığında (Hava karardığında)
Bulabilir miyim seni kalabalığın arasında? (Kalabalığın arasında)
Gidebileyim dönüp arkama bakmadan