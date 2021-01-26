KATANA - Yağmurun Altında şarkı sözleri

Sosyal medyanın merakla takip edilen isimlerinden olan Katana, şarkısını sevenleriyle buluşturdu. Pek çok ünlü isimden de destek alan Katana'nın klibi ve şarkısı çok beğenildi. Youtube trendlerde yer alan KATANA - Yağmurun Altında şarkı sözleri haberimizde.