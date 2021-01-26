KATANA - Yağmurun Altında şarkı sözleri
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KATANA - Yağmurun Altında şarkı sözleri

26.01.2021 09:44 | Son Güncelleme: 26.01.2021 09:47
KATANA - Yağmurun Altında şarkı sözleri

Sosyal medyanın merakla takip edilen isimlerinden olan Katana, şarkısını sevenleriyle buluşturdu. Pek çok ünlü isimden de destek alan Katana'nın klibi ve şarkısı çok beğenildi. Youtube trendlerde yer alan KATANA - Yağmurun Altında şarkı sözleri haberimizde.

KATANA YAĞMURUN ALTINDA ŞARKI SÖZLERİ

[Nakarat]

Saatlerce bekledim yağmurun altında (Yağmurun altında)

Görmeliyim seni hava karardığında (Hava karardığında)

Bulabilir miyim seni kalabalığın arasında? (Kalabalığın arasında)

Gidebileyim dönüp arkama bakmadan

[Verse 1]

Oldu, dileklerim doğdu

Yıldızın altından korktum

İhtiyacın var mı, dostum?

Bana vadeden harbi harbiden

Sıkı kaybeden veren kaybeder

Aşk kayda değer, sen katma değer

Ben vermeyen, verse de ***, hayat ikilem

Çek buna değer, tek buna veren

Ses buna gelen, ses bana verilen

Nerde veriler, tüm başarılar, tüm zamanlar boşuna gider

Kafamda ahde vefa

Yanımda kalana bak

Canımı sıkan adam

Sonunda kaçışacak

[Nakarat]

Saatlerce bekledim yağmurun altında (Yağmurun altında)

Görmeliyim seni hava karardığında (Hava karardığında)

Bulabilir miyim seni kalabalığın arasında? (Kalabalığın arasında)

Gidebileyim dönüp arkama bakmadan

[Verse 2]

N'olur artık ağlama

Buna dayanamam

Annem dedi "Oğlum artık bak yoluna"

Bakıyorum annem için

Bakıyorum ailem için

Savaşırım mahallem için, hepimiz için

Savaşırım sabahlara kadar karşıma kimse çıkamaz

Beni kimse yoramaz

Bana soramadılar

[Nakarat]

Saatlerce bekledim yağmurun altında (Yağmurun altında)

Görmeliyim seni hava karardığında (Hava karardığında)

Bulabilir miyim seni kalabalığın arasında? (Kalabalığın arasında)

Gidebileyim dönüp arkama bakmadan

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