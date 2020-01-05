Katalonya Parlamentosu İspanya devletini "darbe yapmakla" suçladı
Katalan Özerk Hükümet Başkanı Quim Torra'nın bir buçuk yıl kamu görevinden men cezasına çarptırılması üzerine olağanüstü toplanan Katalan Parlamentosu Torra'ya destek veren bir karar aldı. Kararda İspanya devletini "darbe yapmak ve demokrasiye saldırmakla" suçlayan ifadeler dikkati çekti.
İspanya Merkez Seçim Kurulu'nun, Katalonya Adalet Yüksek Mahkemesince (TSJC) Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Quim Torra'ya verilen 1,5 yıl kamu görevinden men cezasının hemen yürürlüğe girmesi kararını almasından bir gün sonra olağanüstü toplandı.
Katalonya'da hükümet ortağı ve ona dışarıdan destek veren ayrılıkçı 3 siyasi parti tarafından sunulan önergede, Merkez Seçim Kurulu'nun verdiği kararın reddedildiği ifade edildi. Parlamentoda 67 "evet", 21 "hayır" ve 7"çekimser" oyla kabul edilen söz konusu karar metninde, İspanya devletini "darbe yapmak ve demokrasiye saldırmakla" suçlayan ifadeler dikkati çekti. Euronews.com'da Görüntüle