Kasvet Ne Demektir? TDK'ya göre Kasvet nedir?

Kasvet, gündelik yaşantıda sık sık duyulan ve sık sık kullanılan kelimelerden biridir. TDK'ya göre kasvet ne demek? İslam'da Kasvet ne demektir? Detaylı olarak yazımızda bulabilirsiniz.

İç sıkıntısını, iç daralmasını anlatırken gündelik hayatta sık sık "kasvet" kelimesi kullanılır. Kasvet kelimesi TDK ve İslam sözlüklerinde benzer anlamlarda açıklanmıştır. Peki Kasvet Ne Demektir? TDK'ya göre Kasvet nedir? İşte cevapları...

TDK'YA GÖRE KASVET NEDİR?

Türk Dil Kurumu Sözlük'te "kasvet" kelimesini sıkıntı ve iç sıkıntısı olarak açıklamıştır.

İSLAM'DA KASVET NE DEMEK?

Kasvet kelimesi Arapça'dan dilimize geçen bir sözcüktür ve kişinin iç sıkıntısını anlatmakta kullanılan bir sözcüktür. Kasvet,sıkıntı, gam, keder, tasa, kasâvet anlamlarına gelen bir kelimedir. Ayrıca: