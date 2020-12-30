Kasvet Ne Demektir? TDK'ya göre Kasvet nedir?
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Kasvet Ne Demektir? TDK'ya göre Kasvet nedir?

30.12.2020 16:43 | Son Güncelleme: 30.12.2020 16:47
Kasvet Ne Demektir? TDK'ya göre Kasvet nedir?

Kasvet, gündelik yaşantıda sık sık duyulan ve sık sık kullanılan kelimelerden biridir. TDK'ya göre kasvet ne demek? İslam'da Kasvet ne demektir? Detaylı olarak yazımızda bulabilirsiniz.

İç sıkıntısını, iç daralmasını anlatırken gündelik hayatta sık sık "kasvet" kelimesi kullanılır. Kasvet kelimesi TDK ve İslam sözlüklerinde benzer anlamlarda açıklanmıştır. Peki Kasvet Ne Demektir? TDK'ya göre Kasvet nedir? İşte cevapları...

Kasvet Ne Demektir? TDK'ya göre Kasvet nedir?

TDK'YA GÖRE KASVET NEDİR?

Türk Dil Kurumu Sözlük'te "kasvet" kelimesini sıkıntı ve iç sıkıntısı olarak açıklamıştır.

İSLAM'DA KASVET NE DEMEK?

Kasvet kelimesi Arapça'dan dilimize geçen bir sözcüktür ve kişinin iç sıkıntısını anlatmakta kullanılan bir sözcüktür. Kasvet,sıkıntı, gam, keder, tasa, kasâvet anlamlarına gelen bir kelimedir. Ayrıca:

  • Kasvet-efzâ:(Fars. efza "arttıran" ile) İç sıkıntısını arttıran.
  • Kasvet-engiz:(Fars. eng?z "harekete getiren" ile) Kasvet verici, iç sıkıntısı veren.
  • Kasvet-nâk : (Fars. -nak ekiyle) İç sıkıcı, sıkıntı verici, kasvetli.
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