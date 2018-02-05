Kastamonuspor 1966'nın Tesis Müdürü ve Kaptanı Silahla Yaralandı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Kastamonuspor 1966'nın tesis müdürü ve takım kaptanı, kulüp çalışanı tarafından silahla bacaklarından vurularak yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kuzeykent Mahallesi'ndeki kulüp binasında kulüp çalışanı E.S. ile İsmail Dikmenli Spor Tesisi Müdürü Eren Uzunhasan arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında E.S, tabancayla Uzunhasan ve olay yerindeki takım kaptanı Salih Sefercik'i bacaklarından yaraladı.

Uzunhasan ve Sefercik, 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kulüpten yazılı açıklama

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, olayın kulübün idari binasında meydana geldiği bildirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Personel ile ilgili şahıs arasındaki meseleden çıkan tartışma esnasında ilgili şahsın silahla ateş etmesi sonucu kulüp idari işler personeli ve tesadüfen olay yerinde bulunan futbolcumuz Salih Sefercik, bacağından hafif şekilde yaralanmışlardır. Yaralanan futbolcumuz ve personelimiz, devlet hastanesindeki tedavileri sonrası taburcu edilmişlerdir.

Söz konusu olayın kulübümüzle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Olay tamamen şahısların arasındaki meseleden kaynaklanmıştır. Sporcumuz ve personelimize karşı yapılan bu saldırıyı kınadığımızı bildirir, kamuoyuna saygıyla duyururuz."