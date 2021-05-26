Kastamonulu şehit ailesi belediye başkanının hediye ettiği eve taşındı

Şehit Piyade Uzman Çavuş Murat Nar'ın ailesi Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal tarafından kendilerine hediye edilen eve taşındı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Murat Nar'ın ailesi Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal tarafından kendilerine hediye edilen eve taşındı.

Teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Murat Nar'ın (24) ailesine acı haberi ulaştıran ekipte yer alan Belediye Başkanı Çatal, anne Nezaket Nar'ın "Benim ev kiramı bile oğlum ödüyordu" sözlerinden etkilenmiş ve aileye daire hediye etmişti.

Başkan Çatal'ın kendi imkanları ile aldığı yeni eve anne Nezaket ve baba Mustafa Nar, taşındı.

Evlerine yerleşen ailenin ilk misafirleri Belediye Başkanı Çatal, Belediye Başkan Yardımcısı Harun Yalçın ve eşleri oldu.

Belediye Başkanı Çatal, AA muhabirine, aileyi burada görmekten mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Nezaket annemizin ve Mustafa amcamızın her zaman yanlarındayız. Sıklıkla ziyaret ederek, misafirleri olacağız. Şehidimizin emaneti olan ailemizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Şehidimizin gözü asla arkada kalmayacak." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Sefa Yılmaz