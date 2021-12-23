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Kastamonu'nun üç ilçesinde eğitime yarın ara verildi

Kastamonu'nun üç ilçesinde eğitime yarın ara verildi
AA / Ümit Yorulmaz - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Bozkurt, Abana ve Çatalzeytin ilçelerinde, kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Kastamonu'nun Bozkurt, Abana ve Çatalzeytin ilçelerinde, kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Kentin özellikle sahil ilçelerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Yoğun kar yağışı nedeniyle Bozkurt, Abana ve Çatalzeytin ilçelerinde, eğitim ve öğretime 24 Aralık Cuma ara verildiği bildirildi.

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AA / Ümit Yorulmaz - Son Dakika Haberleri

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