KASTAMONU - (DRONE) Ormanlık alan ve mahallede etkili olan yangın kontrol altına alındı

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Kastamonu'nun Abana ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Çayırcık ve Hacıveli mahalleleri arasında henüz öğrenilemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede Çayırcık Mahallesi'ndeki evler ile ormanlık alana sıçradı.

Yangın nedeniyle Çayırcık Mahallesi ile Çampınar ve Yeşilyuva köyleri boşaltıldı.

Yangına Abana ve çevre ilçelerin itfaiyeleri ile Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazöz ekipleri müdahale etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Yorulmaz