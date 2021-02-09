KASTAMONU - (DRONE) Ormanlık alan ve mahallede etkili olan yangın kontrol altına alındı
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KASTAMONU - (DRONE) Ormanlık alan ve mahallede etkili olan yangın kontrol altına alındı

09.02.2021 12:59 | Son Güncelleme: 09.02.2021 13:04

Kastamonu'nun Abana ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Kastamonu'nun Abana ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Çayırcık ve Hacıveli mahalleleri arasında henüz öğrenilemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede Çayırcık Mahallesi'ndeki evler ile ormanlık alana sıçradı.

Yangın nedeniyle Çayırcık Mahallesi ile Çampınar ve Yeşilyuva köyleri boşaltıldı.

Yangına Abana ve çevre ilçelerin itfaiyeleri ile Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazöz ekipleri müdahale etti.

KASTAMONU - (DRONE) Ormanlık alan ve mahallede etkili olan yangın kontrol altına alındı
KASTAMONU - (DRONE) Ormanlık alan ve mahallede etkili olan yangın kontrol altına alındı
KASTAMONU - (DRONE) Ormanlık alan ve mahallede etkili olan yangın kontrol altına alındı
KASTAMONU - (DRONE) Ormanlık alan ve mahallede etkili olan yangın kontrol altına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Yorulmaz

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