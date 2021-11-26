KASTAMONU - Defne üretim merkezi olması için çalışma yürütülüyor

KASTAMONU (AA) - Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Ormancılık ve Tabiat Turizmi İhtisaslaşma Koordinatörü Prof. Dr. Ömer Küçük, Kastamonu'yu defne üretim merkezi yapmak istediklerini belirtti.

Kastamonu Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Teknokent) bünyesinde oluşturulacak İhtisas Odaklı Girişimcilik Ekosisteminin Oluşturulması Projesi Girişim Vadisi Kuluçka Programı tanıtım toplantısı, Bilgehan Bilgili Merkez Kütüphanesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Küçük, burada yaptığı konuşmada, koordinatörlüğün önemli hedefleri bulunduğunu söyledi.

Bölgede defneyi yaygınlaştırmayı hedeflediklerini dile getiren Küçük, "Defnenin ekonomiye kazandırılması ile ilgili projemiz devam ediyor. Bugün Türkiye 42 bin ton civarında defne üretimi gerçekleştiriyor. Bu defne üretiminin ülke ekonomisine doğrudan veya dolaylı katkısı 1,8 milyar lira civarında. Orman Genel Müdürlüğümüzle yapmış olduğumuz protokol çerçevesinde Cide bölgemizde şu ana kadar hiç kullanılmayan 8 bin dekarlık defne alanı işletme sahası olarak ilan edildi. Buraya da bir bütçe tahsis edildi." dedi.

Bölgede defne üretileceğini aktaran Küçük şunları kaydetti:

"Gelişmeler o kadar güzel oldu ki bu saha 8 bin dekar alandan 2 bin 700 hektar gibi bir alana çıktı. Şu anda Cide'de rehabilitasyon çalışmaları devam ediyor. Ayrıca o bölgede eğitim çalışmalarını sürdürüyoruz, bir kısmına verildi, vermeye de halen devam ediyoruz. Proje gerçekleştiğinde şu anda Türkiye'de üretilen defnenin sadece dörtte üçü Kastamonu'da üretilecek. Hedefimiz Doğu Karadeniz'de çay ne ise Batı Karadeniz'de, yani Kastamonu'da da defne o olsun. Bu yeni yatırım, istihdam, bölgesel kalkınmanın kendisi demektir. Kastamonu'dan yeni girişimcilerin buralara yönelmesini arzu ediyoruz. Çünkü farklı illerden bu noktada talepler olduğunu ve girişimde bulunduklarını biliyoruz. Bu girişimlerin daha çok buraya akmasını istiyoruz."

Küçük, Orman Genel Müdürlüğü ile yapılan istişareler sonucunda Kastamonu'da 2 alanın da bal ormanı ilan edildiğini anlatarak çalışmaların hızla devam ettiğini anlattı.

Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Kastamonu Teknokent AŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Kasım Yenigün de Girişim Vadisi Kuluçka Programı'ndan bahsederek "Teknokent Akademi Ofisimiz var. Gerek ihtisas sahasında gerek girişimcilik sahasında verilen bütün eğitimlerin organizasyonunu yapıyor. 750 metrekare bina içerisinde 16 ofisimiz var, 21 şirket ile büyüyor. Kastamonulu memleketine geri geliyor." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Kastamonu Teknokent AŞ Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Erol Tekin de Girişim Vadisi Kuluçka Programı hakkında katılımcılara bilgi verdi.