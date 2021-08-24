Kastamonu'daki selde mezarlıklar da zarar gördü
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Kastamonu'daki selde mezarlıklar da zarar gördü

Kastamonu'daki selde mezarlıklar da zarar gördü
Anadolu Ajansı / Kadir Yıldırım - Haberler | Güncel

Kastamonu'da yaşanan sel felaketi, mezarlıklarda da hasara neden oldu.

Kastamonu'da yaşanan sel felaketi, mezarlıklarda da hasara neden oldu.

İnebolu ilçesine bağlı Özlüce Köyü Mezarlığı, sel sularının çekilmesinin ardından balçıkla kaplandı. Sel nedeniyle çok sayıda mezar taşı da kırıldı.

Emekli Ali Kaya, AA muhabirine, "Annem, babam, dedem, babaannem, anneannem var. Hepsi burada yatıyor. Mezar taşları hep kırık." dedi.

Özlüce köyüne akrabalarına yardım etmek için gelen Ahmet Ernek de bir haftadır selin hasarını gidermek için çalıştıklarını dile getirerek, "Allah bir daha göstermesin. Burada bacanağımın mezarı var. Öğretmenimin mezarı var, gidemedim. Ne durumdadır bilmiyorum. Çok feci bir şey." diye konuştu.

Köy sakinlerinden Derya Uçar ise aile mezarlığının burada olduğunu anlatarak, "Babam yatıyor, babaannem yatıyor. Köyümüzün halkının mezarlığı. Buraya bir an önce mezarlar kaybolmadan bakılması lazım. Çok üzgünüz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldırım

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