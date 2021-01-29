Kastamonu'da yaban hayvanları için doğaya yiyecek bırakıldı
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Kastamonu'da yaban hayvanları için doğaya yiyecek bırakıldı

29.01.2021 14:27 | Son Güncelleme: 29.01.2021 14:30
Kastamonu'da yaban hayvanları için doğaya yiyecek bırakıldı

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

İlçenin Çiçekpınar Dağı bölgesinde Kastamonu Avcılar ve Atıcılar Kulübü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile jandarma ekiplerinden oluşan 20 kişi tarafından yaban hayvanları için ormanlık alana balya, brokoli, yem ve kemik bırakıldı.

Kastamonu Avcılar ve Atıcılar Kulübü Başkanı Yusuf Yılmaz, AA muhabirine, kış ayının yaban hayvanlarının üzerindeki baskısını azaltmak istediklerini söyledi.

Bu nedenle ormanlık alanda yemleme çalışması yaptıklarını anlatan Yılmaz, "Kastamonu'da kış şartları ağır geçiyor. Hayvanlarımız yiyecek bulmakta güçlük çekiyor. Biz de yemleme yaparak onları hayatta tutuyoruz. Daha güçlü bir sürdürülebilir doğa için destek veriyoruz." dedi.

Yırtıcı hayvanlar için kemik, diğer hayvanlar için de balya, yem ve brokoli bıraktıklarını belirten Yılmaz, "Bölgemizde kurt, geyik, karaca, tavşan, domuz var. 20 kişi bu soğuk havada işini gücünü bırakıp geldi, doğaya sahip çıktılar." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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