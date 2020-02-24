Kastamonu'da uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü öldü
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Kastamonu'da uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Cide ilçesinde otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

24.02.2020 00:52 | Son Güncelleme: 24.02.2020 00:52
Kastamonu'da uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü öldü

ilçesinde otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Hayri Ünlü'ye ulaşamayan yakınları dün jandarmayı arayarak kayıp ihbarında bulundu. Ünlü'nün kullandığı otomobil ilçeye bağlı köyü mevkisinde uçuruma devrilmiş halde bulundu.

Yapılan incelemede Hayri Ünlü'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

Ünlü'nün cesedi, jandarma ve Cide Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından uçurumdan çıkarılarak Cide Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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