Kastamonu'da uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Cide ilçesinde otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Cide ilçesinde otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Hayri Ünlü'ye ulaşamayan yakınları dün jandarmayı arayarak kayıp ihbarında bulundu. Ünlü'nün kullandığı otomobil ilçeye bağlı Ovacık köyü mevkisinde uçuruma devrilmiş halde bulundu.
Yapılan incelemede Hayri Ünlü'nün hayatını kaybettiği belirlendi.
Ünlü'nün cesedi, jandarma ve Cide Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından uçurumdan çıkarılarak Cide Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.