Kastamonu'da Trafik Kazası: 12 Yaralı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 12 kişi yaralandı.

Taşburun köyü mevkisinde, Ömer Özkaya yönetimindeki 37 EN 129 plakalı minibüs ile Vedat Şahin (39) idaresindeki 34 HHN 43 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada her iki aracın sürücüleri ile minibüste bulunan Ayşe Özkaya ((52), Semanur Özkaya (16), Aycan Özkaya (20), Aydan Özkaya (20), Şengül Delioğlu (48), Serap Delioğlu (24) ile otomobilde bulunan, Oğuzhan Şahin (22), Kader Şahin (42) Yiğit Ekrem Şahin (11) ve 6 aylık bebek Yaman Asaf Şahin yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.