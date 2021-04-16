Kastamonu'da taşlı sopalı kavga: 6 yaralı
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Kastamonu'da taşlı sopalı kavga: 6 yaralı

Kastamonu'da taşlı sopalı kavga: 6 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Barış İLYASOĞLU - Haberler | Güncel

KASTAMONU'nun İnebolu ilçesinde, aralarında kadınların da bulunduğu iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 6 kişi yaralandı.

KASTAMONU'nun İnebolu ilçesinde, aralarında kadınların da bulunduğu iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 6 kişi yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kavga ile ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde ilçe merkezi Çatalkaya Sanayi Sitesi önünde meydana geldi. Akraba oldukları ve aralarında arazi anlaşmazlığı olduğu öğrenilen iki grup, araçlarıyla sanayi sitesine geldi. Burada araçlarından inen, yaklaşık 10 kişi birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı. Kadınların da karıştığı kavgada 6 kişi yaralandı. Kavga üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 6 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kavgaya karışan 4 kişi de polis tarafından gözaltına alındı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDIÖte yandan kavga anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, ellerinde sopa ile bekleyen 5 kişi ile otomobilden inen diğer grubun birbirlerine saldırdığı görüldü. Kavga sırasında başına darbe alan bir kişinin yere yığıldığı, kadınların da kavgaya karıştığı ve iki grubun birbirini darbettiği anlar görüntüde yer aldı.

Kastamonu'da taşlı sopalı kavga: 6 yaralı
Kastamonu'da taşlı sopalı kavga: 6 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Barış İLYASOĞLU

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