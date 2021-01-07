Kastamonu'da sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Kastamonu'da D-765 kara yolunun Ilgaz Dağı kesiminde sis, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Kastamonu'da D-765 kara yolunun Ilgaz Dağı kesiminde sis, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Bölgede dünden beri etkisini sürdüren sis nedeniyle Kadı Dağı ve Beşdeğirmenler mevkisi ile Kastamonu-İnebolu kara yolunun Oyrak mevkisinde görüş mesafesi 60 metreye kadar düştü.

Sis nedeniyle sürücüler Kastamonu'dan Çankırı, Ankara'ya ulaşımı sağlayan kara yolunda ilerlemekte güçlük çekiyor.

Trafik ekipleri, sürücüleri, takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu