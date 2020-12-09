KASTAMONU - Sis, ulaşımı olumsuz etkiliyor
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KASTAMONU - Sis, ulaşımı olumsuz etkiliyor

09.12.2020 15:47 | Son Güncelleme: 09.12.2020 16:03

Kastamonu'da D-765 kara yolunun Ilgaz Dağı kesimi ve İstanbul yolu güzergahında sis ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Kastamonu'da D-765 kara yolunun Ilgaz Dağı kesimi ve İstanbul yolu güzergahında sis ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Bölgede etkisini artıran sis nedeniyle Kadı Dağı ve Beşdeğirmenler mevkisi ile Kastamonu-İstanbul kara yolunda görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.

Sis nedeniyle sürücüler Kastamonu'dan Çankırı, Ankara ve İstanbul'a ulaşımı sağlayan kara yolunda ilerlemekte güçlük çekiyor.

Trafik ekipleri, sürücüleri, takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.

KASTAMONU - Sis, ulaşımı olumsuz etkiliyor
KASTAMONU - Sis, ulaşımı olumsuz etkiliyor
KASTAMONU - Sis, ulaşımı olumsuz etkiliyor
KASTAMONU - Sis, ulaşımı olumsuz etkiliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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