Ömürlerinin baharındaki nişanlı çiftçi kaza ayırdı
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Ömürlerinin baharındaki nişanlı çiftçi kaza ayırdı

Kastamonu-İhsangazi karayolunda yola serilen mıcıra kapılan otomobil kaza yaptı. Kazada otomobil sürücüsü Cahit Kaya hayatını kaybederken nişanlısı İlknur Kökçü ağır yaralandı.

Ömürlerinin baharındaki nişanlı çiftçi kaza ayırdı
25.07.2020 12:29 | Son Güncelleme: 25.07.2020 14:54

Kastamonu-İhsangazi karayolunda sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, yanında bulunan nişanlısı da ağır yaralandı.

OTOMOBİL YOLA SERİLEN MICIRA SAPILDI

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-İhsangazi karayolunda sabaha karşı seyir halinde olan Cahit Kaya (36) idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil yola serilen mıcıra kapıldı. Yoldan çıkan otomobil takla attı. Kazada otomobil sürücüsü Cahit Kaya hayatını kaybederken, yanında yolcu olarak bulunan nişanlısı İlknur Kökcü ise ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kökcü, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kökcü'nün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Ömürlerinin baharındaki nişanlı çiftçi kaza ayırdı

Öte yandan, kazada hayatını kaybeden Cahit Kaya, 2 ay önce Kastamonu Gönüllüleri Sosyal Yardımlaşma Kültür ve Turizm Derneğini kurarak, başkanlığını da yürütüyordu. Kaya'nın birçok sivil toplum kuruluşunda da görev aldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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