Kastamonu'da köpeklerin saldırdığı karaca kurtarıldı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, başıboş köpekler tarafından saldırıya uğrayan karaca tedavi edilmek üzere Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, başıboş köpekler tarafından saldırıya uğrayan karaca tedavi edilmek üzere Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

İlçenin Sarıçiçek köyünde sabah saatlerinde başıboş köpeklerin saldırdığı karacayı gören Harun Taşkıran, köpekleri karacandan uzaklaştırarak yaralı karacıyı kurtarıp durumu Bozkurt Orman İşletme Müdürlüğüne bildirdi.

Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri, Avcılar ve Atıcılar Kulübünün Onursal Başkanı Ahmet Yücel ile birlikte karacayı bulunduğu yerden alarak ilk müdahaleyi yaptı.

Yaralı karaca, Kastamonu Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Yorulmaz