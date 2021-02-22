Kastamonu'da köpeklerin saldırdığı karaca kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kastamonu'da köpeklerin saldırdığı karaca kurtarıldı

22.02.2021 14:41 | Son Güncelleme: 22.02.2021 14:44
Kastamonu'da köpeklerin saldırdığı karaca kurtarıldı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, başıboş köpekler tarafından saldırıya uğrayan karaca tedavi edilmek üzere Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, başıboş köpekler tarafından saldırıya uğrayan karaca tedavi edilmek üzere Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

İlçenin Sarıçiçek köyünde sabah saatlerinde başıboş köpeklerin saldırdığı karacayı gören Harun Taşkıran, köpekleri karacandan uzaklaştırarak yaralı karacıyı kurtarıp durumu Bozkurt Orman İşletme Müdürlüğüne bildirdi.

Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri, Avcılar ve Atıcılar Kulübünün Onursal Başkanı Ahmet Yücel ile birlikte karacayı bulunduğu yerden alarak ilk müdahaleyi yaptı.

Yaralı karaca, Kastamonu Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Yorulmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kadir Topbaş Meral Akşener Fahrettin Koca Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Can Yaman Seda Sayan Toygun Ateş Defne Samyeli
Spor Cenk Tosun Arda Turan Umut Bulut Ersun Yanal Ünal Karaman
Tüm Haberler Pkk Cuma Göztepe Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kastamonu'da köpeklerin saldırdığı karaca kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.2.2021 14:47:59. #1.15#
title