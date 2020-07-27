Kastamonu'da "kısmi karantina" uygulanacak
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Kastamonu'da "kısmi karantina" uygulanacak

Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "kısmi karantina" uygulamasına geçildi.

Kastamonu'da
27.07.2020 20:15 | Son Güncelleme: 27.07.2020 20:26

Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "kısmi karantina" uygulamasına geçildi.

Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, filyasyon ekiplerince vaka temaslısı olarak kayıt altına alınan ve bulaştırıcılığın önlenmesi amacıyla evde izole edilenlerin izolasyon kurallarına uyumlarının kontrolü amacıyla "kısmı karantina" uygulamasına geçildiği belirtildi.

Bu hanelerde yaşayan bireylerin aile hekimlerince sağlık kontrollerinin, kolluk kuvvetlerince de izolasyon kurallarına uymaları noktasındaki kontrollerinin yapılacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Filyasyon ekiplerince ev izolasyonu kararı verilen kişilere yönelik kısmi karantina uygulaması İl Sağlık Müdürlüğünün teklifi ve ilgili vali yardımcısının onayı ile alınacaktır. İlgili hanelere alınan kısmi karantina kararının idari olarak uygulanmasının kolluk kuvvetinin ve muhtarların sorumluluğunda olmasına, sağlık açısından İl Sağlık Müdürlüğünün belirleyeceği esaslara göre ilgili aile hekimince sağlık tedbirlerinin alınarak muayene ve tıbbi takiplerinin yapılmasına, sosyal açıdan kişilerin desteklenmesinin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Valilik Vefa Destek Grupları, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından karşılanmasına karar verilmiştir."

Kaynak: AA

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