Kastamonu'da iki ahşap ev ve bir samanlık yandı
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Kastamonu'da iki ahşap ev ve bir samanlık yandı

11.03.2021 13:37 | Son Güncelleme: 11.03.2021 13:42
Kastamonu'da iki ahşap ev ve bir samanlık yandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Ekincik köyünde çıkan yangında iki ahşap ev ile bir samanlık tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Ekincik köyünde çıkan yangında iki ahşap ev ile bir samanlık tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Tosya ilçesine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Ekincik köyünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Köylülerin haber vermesi üzerine bölgeye Tosya Belediyesine ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Binanın ahşap olması nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü ve tüm evi kapladı.

Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek diğer evlere sıçramadan kontrol altına aldı. Meydana gelen yangında Mustafa Akgül ve Sevim Akgül'e ait ahşap ev ve bir samanlık tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Ekipler, yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışmalarını sürdürürken, jandarma ekipleri ise çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

Yangının ardından Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, yangın mahalline giderek söndürme çalışmalarını yerinde inceledi. - KASTAMONU

Kastamonu'da iki ahşap ev ve bir samanlık yandı
Kastamonu'da iki ahşap ev ve bir samanlık yandı
Kastamonu'da iki ahşap ev ve bir samanlık yandı
Kastamonu'da iki ahşap ev ve bir samanlık yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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