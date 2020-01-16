Kastamonu'da evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

16.01.2020 20:42 | Son Güncelleme: 16.01.2020 20:42

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karadedeoğlu köyünde kışın kullanılmayan 3 evden hırsızlık yapılması ve bir köpeğin silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili çalışma başlattı.



Olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına alan jandarma ekipleri, şüphelilerin adreslerinde, çalındığı belirlenen dikiş makinesi, su motoru, bakır kazan gibi eşyalarla ruhsatsız av tüfeği ve 12 fişek ele geçirdi.



Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla diğeri ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA