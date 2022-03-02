Kastamonu'da evi yıkılan vatandaşlar için bilgilendirme toplantısı yapıldı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, sel ve kentsel dönüşüm nedeniyle evi yıkılan hak sahiplerinin bilgilendirilmesi amacıyla toplantı gerçekleştirildi.

Bozkurt Kaymakamı Murat Atıcı, Kaymakamlıkta düzenlenen toplantıda, ilçede kentsel dönüşüm, sel afetinde ağır hasar gören ya da acil yıkılması gereken yapılardan dolayı üç türlü yıkım yaptıklarını söyledi.

Kentsel dönüşüm kapsamında evi yıkılan vatandaşların da AFAD'a başvuru yaptıklarını belirten Atıcı, "Kentsel dönüşüm kapsamında evi yıkılanların AFAD ile ilgisi yok. Bu kişilere kentsel dönüşüm kapsamında ev vereceğiz." dedi.

Başvurular arasında bina statüsü kazanmamış inşaat halindeki yapıların da olduğunu anlatan Atıcı, şöyle devam etti:

"Yüzde 80'i bitmiş ama tapuda ev olarak görünmüyor. Bunlarla ilgili durumu Ankara'ya bildiriyoruz ama şöyle bir durum var; vatandaşın 5 evi var. Bu vatandaşımız kaç tane ev alacak? Şimdi bir tanesini AFAD'dan, bir tanesini kentsel dönüşümden alacaklar, sayın bakanlarımız söyledi."

Atıcı, yıkılandan fazla ev yapıldığına işaret ederek, "Bunları evini yıktığımız kardeşlerimize vereceğiz. Sizlere evlerinizi vereceğiz ama tabii 5 evi olan, 4 evi olan, 4 ev beklemeyecek. Onu da ayrı söylüyorum, en fazla alacağı ev iki tane." ifadesini kullandı.