Kastamonu'da Donlar köyü ikici kez karantinaya alındı
15.12.2020 19:16 | Son Güncelleme: 15.12.2020 19:20
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Donalar köyü, ikinci kez 10 gün süreyle karantinaya alındı.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Donalar köyü, ikinci kez 10 gün süreyle karantinaya alındı.
Taşköprü İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca köyde vaka sayınısın ve temaslı sayının artmasından dolayı bugünden itibaren 10 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi. Donalar köyü, pandemi süreci içinde geçtiğimiz Ağustos ayında da yine karantinaya alınmıştı. - KASTAMONU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı