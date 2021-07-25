Kastamonu'da çıkan yangında ahşap ev tamamen yandı
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Kastamonu'da çıkan yangında ahşap ev tamamen yandı

Kastamonu'da çıkan yangında ahşap ev tamamen yandı
Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ahşap ev kullanılmaz hale geldi.

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ahşap ev kullanılmaz hale geldi.

İlçeye bağlı Kerte köyü Kayalı Mahallesi'nde Metin Ünal'a ait ahşap evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını fark eden çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi.

Yangına, Pınarbaşı ve Azdavay Belediyesi itfaiyeleri ile Pınarbaşı Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangın sonucu Ünal'ın evi kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.

Kastamonu'da çıkan yangında ahşap ev tamamen yandı
Kastamonu'da çıkan yangında ahşap ev tamamen yandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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