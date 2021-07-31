Kastamonu'da çaya devrilen otomobiln sürücüsü yaralandı
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Kastamonu'da çaya devrilen otomobiln sürücüsü yaralandı

Kastamonu'da çaya devrilen otomobiln sürücüsü yaralandı
Anadolu Ajansı / Ümit Yorulmaz - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki otomobilin çaya devrilmesi sonucu yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki otomobilin çaya devrilmesi sonucu yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Niyazi Yıldırım idaresindeki 34 YL 6359 plakalı otomobil, Bayramgazi köyü mevkisinde 50 metre yükseklikten Ezine Çayı'na devrildi.

Bozkurt Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan Yıldırım, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kaldırıldığı Bozkurt Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kastamonu'da çaya devrilen otomobiln sürücüsü yaralandı
Kastamonu'da çaya devrilen otomobiln sürücüsü yaralandı
Kastamonu'da çaya devrilen otomobiln sürücüsü yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Yorulmaz

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