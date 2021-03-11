Kastamonu'da 2 katlı ahşap ev yandı
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Kastamonu'da 2 katlı ahşap ev yandı

11.03.2021 13:32 | Son Güncelleme: 11.03.2021 13:39
Kastamonu'da 2 katlı ahşap ev yandı

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde çıkan yangında, 2 katlı ahşap ev ve ahır kullanılamaz hale geldi.

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde çıkan yangında, 2 katlı ahşap ev ve ahır kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Ekincik Köyü'nde Mustafa-Sevim Akgül çiftine ait, 2 katlı ahşap evin çatısında öğle saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, daha sonra yan taraftaki ahıra sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, ahırda bulunun büyükbaş hayvanlar da dışarıya çıkarıldı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, ev ve ahır kullanılamaz hale geldi. Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, olay yerinde incelemede bulunarak, yetkililerden bilgi aldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kastamonu'da 2 katlı ahşap ev yandı
Kastamonu'da 2 katlı ahşap ev yandı
Kastamonu'da 2 katlı ahşap ev yandı
Kastamonu'da 2 katlı ahşap ev yandı
Kastamonu'da 2 katlı ahşap ev yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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