Kaspersky Lab'den yeni açıklama

"Kaspersky Lab ve Best Buy an itibarıyla ilişkilerini askıya almış bulunmaktadır, fakat söz konusu iş ilişkisinin gelecekte tekrar gözden geçirilmesi ihtimali vardır. Best Buy ve müşteri tabanıyla yaklaşık on yıl boyunca başarılı bir ortaklık sürdüren Kaspersky Lab, sektör lideri siber güvenlik çözümlerini web sitesi ve diğer perakendeciler üzerinden kullanıcılara sunmaya devam edecektir." - Kaspersky Lab