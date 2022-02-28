Kasırga'da Vurgun filmi konusu nedir? Kasırga'da Vurgun oyuncuları kimdir? Kasırga'da Vurgun özeti!

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KASIRGA'DA VURGUN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Bir kasırga tehdidi altında, fırsatçı suçlular bir 'ABD Mint' tesisine sızarak 600 milyon dolar çalar. Kasırga, 5. kategori bir fırtınaya dönüşünce çok iyi hazırladıkları planları ters gider ve yalnızca bir Maliye Bakanlığı temsilcisinin (Maggie Grace) bildiği kasa dairesi şifresine ihtiyaç duyarlar. Fakat temsilci, kendisine beklenmedik bir müttefik bulmuştur: Kasırgalardan korkan fakat hırsızların kaçırdığı kardeşini kurtarmaya kararlı bir meteoroloji uzmanı (Toby Kebbell). Meteoroloji uzmanı Will, bu adrenalin dolu, dur durak bilmeyen aksiyon ve gerilim yolculuğunda galip gelmek için fırtına bilgisini bir silah olarak kullanır.

KASIRGA'DA VURGUN FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Rob Cohen

Oyuncular: Toby Kebbell, Maggie Grace, Ryan Kwanten, Ralph Ineson, Melissa Bolona

Tür: Aksiyon, Gerilim

Yapım Yılı: 2018 (100 dk)

Vizyon Tarihi: 1 Haziran 2018 Cuma

Senaryo: Carlos Davis, Jeff Dixon

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