Cemal Kaşıkçı'nın oğlu Abdullah'tan duygusal babalar günü paylaşımı

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın oğlu Abdullah Kaşıkçı, babalar günü nedeniyle sosyal medya hesabından babasına ilişkin paylaşımda bulundu.

BABALAR GÜNÜ MESAJI

Abdullah Kaşıkçı, Babalar Günü vesilesi ile babası ile çekilmiş bir fotoğrafı paylaştı. Abdullah Kaşıkçı, kardeşi Salah'ın babası için paylaştığı tweet'i de kendi hesabından yayınladı. Salah Kaşıkçı, Twitter'daki resmi hesabından İngilizce paylaştığı mesajında "Babalar Günü kutlu olsun" ifadelerini kullanmıştı.

NE OLMUŞTU

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, nişanlısıyla evlenebilmesi için gereken evrakları almak için 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdi ve bir daha çıkmadı. Türk yetkililer isim vermeden yaptıkları açıklamalarda Kaşıkçı'nın başkonsoloslukta öldürüldüğünü söylüyordu. Riyad bu açıklamaları başta reddetse de sonunda Kaşıkçı'nın 'sorgu sırasında çıkan bir kavgada kazara öldüğünü' kabul etti.Sudi Arabistan Başsavcılığı, cinayet ile ilgili soruşturmaların devam ettiğini, 18 kişinin tutuklandığını açıklamıştı.

Kaynak: İHA