Kasapoğlu: "Gençliği ve sporu önceleyen projelerde tüm kuruluşlarımızla iş birliğine her daim hazırız"
AA, Fatih Erdoğan - Güncel
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi'nde Kalkınma Ajansları Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi'nde Kalkınma Ajansları Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. (2)