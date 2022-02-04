Kasapoğlu: "Gençliği ve sporu önceleyen projelerde tüm kuruluşlarımızla iş birliğine her daim hazırız" - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kasapoğlu: "Gençliği ve sporu önceleyen projelerde tüm kuruluşlarımızla iş birliğine her daim hazırız"

AA, Fatih Erdoğan - Güncel
 - Güncelleme:

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi'nde Kalkınma Ajansları Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi'nde Kalkınma Ajansları Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. (2)

Kasapoğlu: Gençliği ve sporu önceleyen projelerde tüm kuruluşlarımızla iş birliğine her daim hazırız

Kasapoğlu: Gençliği ve sporu önceleyen projelerde tüm kuruluşlarımızla iş birliğine her daim hazırız

Kasapoğlu: Gençliği ve sporu önceleyen projelerde tüm kuruluşlarımızla iş birliğine her daim hazırız

AA / Fatih Erdoğan - Güncel

Millet Kütüphanesi, Mehmet Kasapoğlu, Mustafa Varank, Süleyman Soylu, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title