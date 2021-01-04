Kasanın üzerinde unutulan para üstünü aldı
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Kasanın üzerinde unutulan para üstünü aldı

04.01.2021 18:34 | Son Güncelleme: 04.01.2021 18:38
Kasanın üzerinde unutulan para üstünü aldı

KARABÜK'te bir markette alışveriş yapan müşterinin kasanın üzerinde unuttuğu para üstünü bir kadının alması güvenlik kamerasına yansıdı.

KARABÜK'te bir markette alışveriş yapan müşterinin kasanın üzerinde unuttuğu para üstünü bir kadının alması güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde bulunan bir markette meydana geldi. Markette alışveriş yapan bir kadın aldığı ürünlerin parasını ödemek için kasaya geldi. Kasiyere 100 TL veren kadın müşteri, satın aldığı ürünleri poşete koymak için aldığı para üstünü kenara bıraktı. Daha sonra kenara bıraktığı paranın tamamını aldığını zanneden kadın 50 TL'yi kasanın üzerinde unuttu. Arkadan gelen başka bir kadın ise unutulan 50 TL'yi alıp çantasına koydu. Para üstünü unutan kadın, saniyeler sonra parasının eksik olduğunu fark edince geri döndü. Etrafına bakınan kadın düşürdüğünü zannettiği parasını bulamayıp marketten ayrıldı.

Market işletmecisi güvenlik kamerası kayıtları incelediğinde parayı kadın müşterinin aldığını, unutan kadının kasaya gelip para üstünü sormasına rağmen parayı alan kadının tepki vermediğini gördü. Olayla ilgili ise herhangi bir şikayette bulunulmadı.

Kasanın üzerinde unutulan para üstünü aldı
Kasanın üzerinde unutulan para üstünü aldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin ALDEMİR

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