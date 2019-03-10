Kaş'ta Çocuk Sanat Günü Yaşandı

Kaş ve Kalkan Kültürevi işbirliğinde düzenlenen program çerçevesinde çocuklar sanat dolu bir gün yaşadı.

Kalkan Kültürevi yöneticisi Fatoş Bakır Yüksel ile beraberindeki çocuklar, Kaş'ta sanat turu gerçekleştirdi. Yüksel ile 16 çocuk, öğle saatlerinde Kalkan'dan Kaş'a hareket etti. İlçeye gelen grubu Kaş Kültürevi'nde Müdür Ali Evren karşıladı. Burada misafirler önce sergileri gezdi. Ardından Evren ve Yüksel yönetiminde öğretmen Mahmut Meriç Yöndem'in müzik atölyesini ziyaret ederek, enstrümanları tanıdı. Kaş Kültürevi'nde ise müzisyen İzgi Güner ile piyanoya dokundu. Çizgi film gösterimi sonrasında Evren, her çocuğa boya kalem seti hediye etti.

Program sonunda Kalkan Kültürevi yöneticisi Yüksel, çocuklara sanatla iç içe bir gün yaşanmasına imkan sağlayan Kaş Kültürevi Müdürü Evren'e teşekkür etti.

Evren de Kaş Kültürevi'nde çocukları görmekten mutluluk duyduğunu belirterek, nice sanat günlerinde buluşma temennisinde bulundu.

Günün anısına fotoğraf çekimiyle program sona erdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA