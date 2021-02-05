Kas spazmı nedir? Kas spazmı belirtileri! Kas spazmı tedavisi nedir? Kas spazmı neden olur?
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Kas spazmı nedir? Kas spazmı belirtileri! Kas spazmı tedavisi nedir? Kas spazmı neden olur?

05.02.2021 11:01 | Son Güncelleme: 05.02.2021 11:04
Kas spazmı nedir? Kas spazmı belirtileri! Kas spazmı tedavisi nedir? Kas spazmı neden olur?

Kas spazmı kendi içerisinde etkilendiği bölgeye göre farklılık gösterebilir. Kas spazmı nedir? Kas spazmı belirtileri! Kas spazmı tedavisi nedir? Kas spazmı neden olur?

Şiddetli kas ağrıları sebebiyle günlük yaşamı etkileyen kas spazmı, tedavisi edilmesi gereken ciddi bir sorundur. Kas spazmı nedir? Kas spazmı belirtileri! Kas spazmı tedavisi nedir? Kas spazmı neden olur?

KAS SPAZMI NEDİR?

Kasların ani, istemsiz şekilde kasılmasıdır.Hemen hemen herkeste görülebilir ama yetişkinlerde ve yaşlılarda daha sıktır. Vücuttaki pek çok kası etkileyebileceği gibi farklı semptomlara da neden olabilir. Birçok nedeni vardır. Şiddetli spazmlar, kişiyi uykusundan uyandırabileceği gibi yürümesini de zorlaştırabilir Kas ağrısında uzman kişilere görünmek gerekir?

KAS SPAZMI NEDEN OLUR?

D vitamini eksikliği,

B1, B5 ve B6 vitamini eksikliği,

Potasyum, kalsiyum ve magnezyum gibi vitamin eksikliği,

İdrar söktürücü ilaç kullanımı,

Ms hastalığı,

Aşırı terleme,

Az sıvı alımı, az su içme

KAS SPAZMI BELİRTİLERİ

Kaslarda ani ve keskin bir ağrı,

Cilt altında sert bir kas dokusu hissi,

Kas seğirmesi

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