Kas nakli ile yeniden özgürlüğüne kavuştu

Geçirdiği motosiklet kazası ile başı hariç tüm vücudunun hareket kabiliyetini kaybetmişti. El ve Mikro Cerrahi Uzmanı Prof Dr Bülent Özçelik'in yaptığı KAS NAKLİ ile hareket özgürlüğüne kavuştu.

2018 yılında geçirdiği motosiklet kazası ile olay yerinde kalbi durduktan sonra hayata döndürülen, kaldırıldığı hastanede 8 ay boyunca yoğun bakımda kalan Mustafa Demirel (45) 3 yıl boyunca geçirdiği toplam 6 ameliyat ve fizik tedaviler sonrası artık sağlığına kavuştu.

Geçirdiği kaza sonrasında uzun süre yoğun bakımda yattığı için kas ve eklem hareket kaybı yaşayan, hasar oluşan sol elini ve el bileğini kullanamayan, kalçasında oluşan damar ve sinir bölgesindeki kireçlenmeler nedeniyle yürüyemeyen Mustafa Demirel'e El ve Mikro Cerrahi Bölümü'nden Prof. Dr. Bülent Özçelik'in yaptığı ameliyatlarla 'KAS NAKLİ' yapıldı. Çalışan kasların, çalışmayan kasların yerine fonksiyon aldığı bu operasyon ile yeniden hareket kabiliyetini kazanan ve kimsenin yardımı olmadan elini kullanan, rahat yürüyen Mustafa Demirel artık sağlığına kavuştu.

Aylar boyunca sadece başını hareket ettirip, vücudunun hiçbir uzvunu hissetmeyen, eşi tarafından sedye ile fizik tedaviye getirilen Mustafa Demirel, sebatla tedavilere devam ederek aşama aşama iyileşti. Önce tekerlekli sandalye, sonra koltuk değneği derken şimdi kimsenin yardımı olmadan yürüyebilme özgürlüğüne kavuştu. 3 yılın sonunda kendisini ameliyat eden doktoru Prof Dr Bülent Özçelik'e teşekkür ederken;'Yürüyebilmenin, çocuklarıma sarılabilmenin, yeniden işime başlayabilmemin mutluluğunu yaşıyorum. Tüm bunları, yaşadığım zor günlerden sonra beni hayata döndüren Bülent Hocama borçluyum' diye konuştu.

Kaza geçirdikten sonra yaşadığı travmadan dolayı o dönem yeni doğan bebeğini bile hatırlamayan Mustafa Demirel, şimdi 4 çocuğu ile birlikte yeniden hayata tutunurken, 3 yıldır ara verdiği işine de geri dönmenin mutluluğunu yaşıyor.

Kaynak: Bültenler