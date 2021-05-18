Kaş Belediyesinde mayıs meclis toplantısı yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kaş Belediyesinde mayıs meclis toplantısı yapıldı

Kaş Belediyesinde mayıs meclis toplantısı yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kaş Belediyesinin Mayıs ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş'ın yönetiminde yapıldı.

Kaş Belediyesinin Mayıs ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş'ın yönetiminde yapıldı.

Toplantıda konuşan Başkan Mutlu Ulutaş, ramazan ayında belediye olarak yardımlaşma anlamında ihtiyaçların vatandaşlara ulaştırılması noktasında VEFA grubu işbirliğinde güzel çalışmalar yaptıklarını belirtti. Salgınla mücadelede aşılama konusuna değinen Ulutaş, sürecin iyi işlemesi, vatandaşların ehemmiyetli ve hızlı şekilde aşılanmasıyla normalleşmenin daha hızlı başlayacağına inandığını dile getirdi. Ulutaş, İsrail'in Filistin'e zulüm yapmasının kabul edilemez olduğunu ve bu durumu lanetlediklerini kaydetti.

Başkan Ulutaş'ın konuşmasının ardından toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.2020 Mali Yılı Kesin Hesabı konuşulup oylamaya sunularak oyçokluğuyla kabul edildi.

Ağullu Mahallesi 217 Ada 3 Parseldeki 4162/26859 hisse oranlı 166,48 metre kare taşınmazın büyük hissedarı Keskin İnş.Malz.ve Tur.İşl. San. Tic. LTD Şti'ne satışının yapılması oylanarak, kabul edildi.

Kalkan Tarihi Kent Merkezi Kentsel Sit Alanı ve Koruma Alanı Korumu Amaçlı İmar Planı plan hükümleri değişikliği konusunun, komisyona sevk edilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

Onaylı kırsal yerleşik alan sınırları içerisinde yapılaşma şartlarına ilişkin geliştirilmiş olan plan hükümleri konusunun imar komisyonunda görüşülmesi oybirliğiyle kabul edildi.

Yürürlükte olan 1 bölü bin ölçekli uygulama imar planı plan hükümlerine eklenmek üzere meskun konut alanlarında yapı çekme mesafesi ve otopark yapımına ilişkin olarak getirilmiş olan plan hükümleri konusunun imar komisyonuna sevki oybirliğiyle kabul edildi.

Gelemiş Köyü Koruma ve Tasarım Projesi için İller Bankasından 3 milyon TL Kredi Kullanılması konusu oylandı, oybirliğiyle kabul edildi. 2021 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme kapsamında Batı Akdeniz Kalkınma Ajansına sunulacak olan "Kaş Kırsalında Yöresel Ürünler Turizmle Buluşuyor Projesi" ile ilgili iş ve işlemler için Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş'a yetki verilmesi oylanarak, kabul edildi. Ayrıca ek madde olarak meclis gündemine alınan 2021 yılında Kaş Belediyesi tarafından işletilecek Akçagerme Plajı fiyat tarifesi konusu oybirliğiyle kabul edildi.

Kaş Belediyesiyle kardeş olan Görümlü Belediyesinin, bölge halkının sosyo kültürel faaliyetlerini geliştirmek amacıyla park ve yeşil alan düzenlenmesi, kent mobilyalarının temini talebi ve söz konusu işlerin yapılabilmesi için gerektiği belirtilen 750 bin TL bütçe ayrılması konusu oy çokluğuyla kabul edildi. - ANTALYA

Kaş Belediyesinde mayıs meclis toplantısı yapıldı
Kaş Belediyesinde mayıs meclis toplantısı yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

BM Güvenlik Konseyi İsrail-Filistin krizi için yarın 4. kez toplanacak
BM Güvenlik Konseyi İsrail-Filistin krizi için yarın 4. kez toplanacak
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 58'i çocuk, 192'ye yükseldi
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 58'i çocuk, 192'ye yükseldi
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 181'e yükseldi
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 181'e yükseldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Sedat Peker Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sibel Can Ceyda Düvenci Mehmet Ali Erbil Barış Murat Yağcı
Spor Muslera Cenk Tosun Arda Turan Fatih Terim Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kaş Belediyesinde mayıs meclis toplantısı yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.5.2021 12:53:44. #1.14#

title