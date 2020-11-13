Kaş Belediyesi'nden kardeş Görümlü Belediyesi'ne ziyaret

Antalya'nın Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, kardeş belediye Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Görümlü Beldesi Belediyesi'ni ziyaret etti.

Antalya'nın Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, kardeş belediye Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Görümlü Beldesi Belediyesi'ni ziyaret etti.

"Kardeş Belediye Projesi" kapsamında Şırnak'a gelen Ulutaş ve beraberindeki heyet, Silopi'nin Görümlü Belde Belediyesi ziyaretinin ardından AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ile bir araya geldi.

İl Başkanı Erkan, burada yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Antalya heyetine teşekkür etti.

AK Parti'nin yaptığı hizmetlere değinen Erkan, "Bunun da en güzel uygulamalarından bir tanesi de kardeş belediyecilik anlayışıdır. Kardeş belediyecilik anlayışı çerçevesinde bizim esas beklentimiz ve en büyük arzumuz kültürel kaynaşmadır, buradaki değerlerin, buradaki güzelliklerin diğer illere ve ilçelere aktarılmasıdır." ifadelerin, kullandı.

Erkan, bölgede yıllardan beri etkisini sürdüren terör ve onun desteklediği ve adeta gölgesine sığındığı siyasi organizasyonun her defasında bu toplumun huzurunu bozmak için elinden geleni yaptığını ifade etti.

Gençlerin istikbalini güzelleştirmek istediklerini aktaran Erkan, şunları kaydetti:

"Bu toplumun huzurunu bozmaya çalışanlara özellikle Kürt vatandaşlarımızı suiistimal edip güya onları özgürleşmeye çalışanlara da şunu da ifade etmek istiyorum. Bir defa HDP veya PKK hiçbir şekil ve surette Kürt halkının sözcülüğünü üstlenmeye kalkmasın. Nasıl olur da Kürt halkının sözcülüğünü kendi üstlerinde görürler? Böylesine pervasız bir yanlışı sürdürürken de AK Parti ile birlikte bu toplumu güzelleştirmeye çalışanlara da çok nahoş ifadeler kullanıyorlar. Artık bu halk bunlara prim vermez, artık bu halk neyin ne olduğunu gördü."

Kaş Belediye Başkanı Ulutaş da Şırnak'ın görülmesi, ziyaret edilmesi gereken müstesna bir coğrafya olduğunu dile getirdi.

Görümlü Belediyesi ile kardeş belediye olarak çeşitli sosyal, kültürel faaliyetlerde bulunmak üzere bölgeye ziyaret gerçekleştirdiklerini anımsatan Ulutaş, şöyle dedi:

"Sizin misafirperverliğiniz, sıcakkanlılığınız, güler yüzünüz bizim içimizi ısıttı. Biz sanki zaman zaman hani Kaş'ta mıyız diye de hissettiğimiz zamanlar oldu. Ama Kaş'tan da Antalya'dan da pek bir farkının olmadığını gördük. Ülkemizin her noktası gerçekten müstesna yerler, çok özel yerler yeter ki oralarda barışı, huzuru, kalkınmayı tesis edelim, orada müreffeh bir gelecek için hep beraber bir ve beraber olalım, kardeşlik hukuku çerçevesinde inşallah ilişkilerimizi dostluğumuzu kardeşliğimizi pekiştirerek yolumuza emin adımlarla devam edelim."

Ulutaş, Şırnak ilçe ve beldelerine destek vermeye hazır olduklarını belirtti.

Antalya heyeti, Şırnak Belediye Başkan Yardımcısı Kamil Kurt ve Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan ile de bir araya geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu