Kartepe'ye gözlem sınıfı kurulacak

Kartepe Belediyesi, Planateryum (Gökev) ile 'Uzay ve Gözlem Sınıfını' gençlerin hizmetine sunacak.

Kartepe Belediyesi, Planateryum (Gökev) ile 'Uzay ve Gözlem Sınıfını' gençlerin hizmetine sunacak.

Yapımında son aşamaya gelinen Kartepe Genç Akademi gençlik merkezinin çatısı altında faaliyet göstermesi planlanan Planateryum projesi devam ediyor. Başkan Kocaman'ın talimatları ile tarihten gelen gök bilimciliği çalışmalarından yola çıkılarak hazırlanan Planateryum (Gökev) ile Uzay ve Gözlem Sınıfı Kartepeli gençlere hizmet verecek. Uzay ve Gözlem Sınıfı bünyesinde oluşturulan Planetaryum'da biten çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Kocaman, demo gökyüzü sunumunu da izledi.

"Çocuklarımızı bilime teşvik ediyoruz"

Planateryumun, güneş, ay, yıldızlar, uydular, gezegenler, bilinen diğer tüm gök cisimlerinin konumlarını, hareketlerini çeşitli özel aygıtlar sayesinde küresel bir kubbede izleyebilme imkanı sunan bir teknoloji olduğunu belirten Kocaman, "Kartepe Genç Akademi çatısı altında Kartepeli gençlerimizi Uzay Gözlem Merkezi ile buluşturacağız. Uzayda merak edilen her şeyin görüntülenebildiği Planetaryum yani Türkçe ismiyle Gökev, Kartepeli gençlerimize aktif olarak hizmet verecek. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle koordineli olarak öğrencilerimiz için eğitim sınıfları oluşturarak her çocuğumuzun faydalanabilmesini sağlayacağız. Uzay çağının içinde olduğumuz bir dönemde çocuklarımızı bilime teşvik etmek, motive etmek, farkındalıklarını arttırarak güçlü ve donanımlı bireyler olarak hayata karışmalarını sağlamak en büyük arzumuzdur" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı