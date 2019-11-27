Kartepe'de camilerde detaylı temizlik

27.11.2019 17:52 | Son Güncelleme: 27.11.2019 17:52

120 İBADETHANE TEMİZLENİYOR

Yıl içinde belirli periyotlarda ibadethanelerin bakım ve temizliğini yapan Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, camii ve mescit temizlikleri 5 kişiden oluşan İbadethane Temizlik Ekibiyle devam ettiriyor. Temizlik ekibi ilçe genelindeki 82 cami ve 40 mescid olmak üzere toplam 161 ibadethaneyi titizlikle temizliyor.

İBADETHANELERE DETAYLI TEMİZLİK

Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Sinan Şahin, "Kartepemiz genelinde Belediye Başkanımız Av.M.Mustafa Kocaman'ın talimatları doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Cami içerisinde halıların yanı sıra, vaaz kürsüsü, Mihrap, Minber, Mahfil, ayakkabılığa kadar her yer titizlikle ekiplerimiz tarafından temizlenmektedir. Kartepeli hemşehrilerimize en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

KOCAMAN'A TEŞEKKÜR

Cami giriş merdivenleri, bahçesi, şadırvan ve tuvaletleri de itina ile temizleyen Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün bu hizmetlerini cami dernek yöneticileri ve cemaati de takdirle karşılıyor. Cami dernek yönetimi ve cemaati özellikle camilerin temizliğini belediyenin üstlenmesinin örnek bir davranış olduğunu belirterek, İbadethanelerin temizliğini üstlenen Kartepe Belediyesi'ne teşekkürlerini sunan cemaat Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman'a da teşekkür ettiler.

Kaynak: Bültenler