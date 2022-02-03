Kartepe Belediyesi'nde maliyet eğitimleri başladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kartepe Belediyesi'nde maliyet eğitimleri başladı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Kartepe Belediyesi'nde maliyet eğitimleri başladı

Kartepe Belediyesi'nde hakediş ve yaklaşık maliyet hesaplaması yapan personele eğitim verildi.

Kartepe Belediyesi'nde hakediş ve yaklaşık maliyet hesaplaması yapan personele eğitim verildi.

Kartepe Belediyesi, belediye personeline yönelik eğitim çalışmalarını sürdürüyor. 2022 yılı eğitim programı kapsamında İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından, hakediş ve yaklaşık maliyet hesaplaması yapan teknik personele, AMP Yazılımı Uzmanı Mert Yılmaz tarafından programın yapısı ve çalışma sistemi, birim fiyat hesaplama ve analizleri, yaklaşık maliyet hesaplama, fiyat çalışmaları, teklif çalışmaları, maliyet analizi hakkında eğitim verildi.

"Eğitimlerimiz devam edecek"

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Sinan Şahin, "2022 yılı için yoğun bir eğitim takvimi hazırladık. Eğitim kapsamında hakediş ve yaklaşık maliyet hesaplaması yapan teknik personele AMP yazılımı hakkında eğitim verildi. Gruplar halinde eğitimlerimiz devam edecektir" dedi. - KOCAELİ

Kartepe Belediyesi'nde maliyet eğitimleri başladı

Kartepe Belediyesi'nde maliyet eğitimleri başladı

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Kartepe Belediyesi, Mert Yılmaz, Yerel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title