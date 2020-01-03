Kartallı Stanford Öğrencisi Neval Çam'dan, Başkan Gökhan Yüksel'e ziyaret

03.01.2020 16:35 | Son Güncelleme: 03.01.2020 16:40

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, akademik kariyer ve başarı sıralamasında dünyada ilk 3 okuldan biri olan Stanford Üniversitesi'nde %100 burslu olarak Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde okuyan Kartallı Neval Çam'ı, annesi Altun Çam ve babası Nevzat Çam ile birlikte Kartal Belediyesi Ana Hizmet Binasındaki makamında misafir etti.



Başarısıyla Kartal'ın ve Türkiye'nin gururu olan Neval Çam, Başkan Gökhan Yüksel'i makamında ziyaret etti. Gençlerin ülkenin geleceği olduğuna dikkat çeken Başkan Gökhan Yüksel ise Neval Çam'a başarılarının devamını diledi.



Kartal'da gençlere yönelik projelerinden bahseden Başkan Gökhan Yüksel, "Kartallı gençleri teknoloji ile buluşturacak Hangar Gençlik Ar-Ge Merkezimizi yakın zamanda hayata geçirmek istiyoruz. Hangar Gençlik Ar-Ge Merkezi projemiz sayesinde cep telefonu ve bilgisayardaki oyunlara gömülen gençlerimizi ayağa kaldırıp, 'acaba o oyunlar nasıl yapılıyor, nasıl yazılıyor, bu yazılımlar nedir, kodlamalar nedir, robotik zeka nedir?' gibi soruları sordurarak onların ufkunu açmak istiyoruz. Bu sayede Neval kızımız gibi başarı hikayelerini çoğaltmayı amaçlıyoruz" dedi.



Ziyaret sırasında kendi hikayesinin de yer aldığı "Ben İstersem" adlı kitabı Başkan Gökhan Yüksel'e taktim eden Neval Şam, gençlere verdiği destekten dolayı Başkan Gökhan Yüksel'e teşekkür etti.



Neval Çam Hakkında



1999 yılında Kartal'da doğan Neval Çam, ilkokul ve lise eğitimini başarıyla tamamladıktan sonra üniversite eğitimine Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Stanford Üniversitesinde %100 burslu olarak devam etti. Microsoft ve KAGİDER'in ortaklaşa düzenlediği bir yarışmada yılın en başarılı kadın yazılım geliştiricisi seçildi. Neval'in başarıları, Gazeteci Melis Alpan ile Mustafa Seven'in hazırladığı "Ben İstersem: Güçlü Kızlar Güçlü Yarınlar İçin İlham Veren Öyküler" kitabında genç kızlara rol model olabilecek 21 kişiden biri olarak yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA