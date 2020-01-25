: Kartal Dragos sahilindeki teknelerde yangın

25.01.2020 08:26 | Son Güncelleme: 25.01.2020 08:28

Kartal'da Dragos sahilinde demirli bir teknede çıkan ve diğer teknelere de sıçrayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Dragos sahilinde demirli bir teknede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede yanındaki 5 tekneye daha sıçradı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada yangına müdahale etmeye çalışan bir kişi yaralandı.

Yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Öte yandan teknelerden zaman zaman patlama sesi de duyuluyor.

Kaynak: AA

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