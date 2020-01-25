Kartal Dragos sahilindeki teknelerde yangın
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Kartal Dragos sahilindeki teknelerde yangın

Kartal'da Dragos sahilinde demirli bir teknede çıkan ve diğer teknelere de sıçrayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

25.01.2020 08:26 | Son Güncelleme: 25.01.2020 08:28
Kartal Dragos sahilindeki teknelerde yangın

'da Dragos sahilinde demirli bir teknede çıkan ve diğer teknelere de sıçrayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Alınan bilgiye göre, saatlerinde Dragos sahilinde demirli bir teknede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede yanındaki 5 tekneye daha sıçradı.

verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada yangına müdahale etmeye çalışan bir kişi yaralandı.

Yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Öte yandan teknelerden zaman zaman patlama sesi de duyuluyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Kartal Dragos sahilindeki teknelerde yangın
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