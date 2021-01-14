Kartal'daki tuz dağı havadan fotoğraflandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kartal'daki tuz dağı havadan fotoğraflandı

14.01.2021 13:52 | Son Güncelleme: 14.01.2021 14:01
Kartal'daki tuz dağı havadan fotoğraflandı

Ali Kerem BENGİ-Murat KORKMAZ / İstanbul DHA METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü İstanbul için kar uyarısı yaptı.

Ali Kerem BENGİ-Murat KORKMAZ/ İstanbul DHA METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü İstanbul için kar uyarısı yaptı. İstanbul genelinde gerek duyulduğunda yollara dökülmek üzere toplam 300 bin ton tuz hazırda bekletiliyor. Kartal'daki tuz deposu havadan fotoğraflandı.

İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle kent genelinde önlemler alındı. Yolların buzlanması durumunda olası kazaların önüne geçmek için belediye ekipleri yolları tuzluyor. Kartal'da yollara dökülmek üzere toplam 300 bin ton tuz hazırda bekletiliyor. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Şube Müdürü Tuncay Gürcan, "İstanbul'umuzun kritik noktasında toplamda yetmiş bir adet tuz ikmal noktamız bulunuyor. AKOM'dan verilecek olan alarm durumuna göre yol bakım ve altyapı koordinasyon daire başkanlığımıza bağlı araçlarımız tuz yüklemesi yapıp kritik noktalarda hazır olarak bekliyorlar. Bunun dışında 300 noktada tuz kutusu ve tuz çuvalları mevcut. Ekiplerimiz şu anda alarm durumunda ve kritik noktalarda hazır olarak beklemektedir." dedi.


Kartal'daki tuz dağı havadan fotoğraflandı
Kartal'daki tuz dağı havadan fotoğraflandı
Kartal'daki tuz dağı havadan fotoğraflandı
Kartal'daki tuz dağı havadan fotoğraflandı
Kartal'daki tuz dağı havadan fotoğraflandı
Kartal'daki tuz dağı havadan fotoğraflandı
Kartal'daki tuz dağı havadan fotoğraflandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Korkmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Hulusi Akar Murat Kurum Donald Trump
Magazin Cem Yılmaz Demet Şener Serdar Ortaç Demet Özdemir
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Samet Aybaba Abdullah Avcı Emre Taşdemir
Tüm Haberler İzmir Kongre Ankara Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kartal'daki tuz dağı havadan fotoğraflandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.1.2021 14:01:10. #1.14#
title