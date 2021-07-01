Kartal'daki pitbull dehşeti: 2 şüpheli adli kontrolle serbest
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Kartal'daki pitbull dehşeti: 2 şüpheli adli kontrolle serbest

Kartal'daki pitbull dehşeti: 2 şüpheli adli kontrolle serbest
Demirören Haber Ajansı / Halil Sadri Yılmaz - Haberler | Güncel

KARTAL'da sokakta top oynayan 10 yaşındaki Berkay Karagöz'e pitbull cinsi köpeğin saldırmasına ilişkin gözaltına alınan köpeğin sahibi Fatih A. ve gezdiren kardeşi Hüseyin A. adli kontrolle serbest bırakıldı.

KARTAL'da sokakta top oynayan 10 yaşındaki Berkay Karagöz'e pitbull cinsi köpeğin saldırmasına ilişkin gözaltına alınan köpeğin sahibi Fatih A. ve gezdiren kardeşi Hüseyin A. adli kontrolle serbest bırakıldı. Şüphelilerin emniyet ifadesinde köpeğin pitbull cinsi olmadığını, bu yüzden ağızlık kullanmadıklarını ve olay nedeniyle pişman olduklarını söyledikleri öğrenildi.

Kartal'da 28 Haziran'da meydana gelen olayda çocukların oyun oynadığı sokakta ağızlığı olmadığı halde gezdirilen köpek, 10 yaşındaki Berkay Karagöz'e saldırdı. Olay saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken, anne Mehpare Karagöz şikayetçi oldu. Dün gözaltına alınan köpeğin sahibi Fatih A. ve köpeği gezdiren Hüseyin A. emniyette ifade verdi. 

"İÇGÜDÜYLE BÖYLE BİR HAMLEDE BULUNMUŞ OLABİLİR"

Köpeğin sahibi şüpheli Fatih A. emniyetteki ifadesinde şikayetçi ile komşu olduğunu, olayın yaşandığı gün evde olmadığını belirterek "Köpeğimin cinsi pitbull değildir, Amerikan staffordshire terrier cinsidir. Yasaklı değildir. Beslenilmesi ve sahiplendirmesi yasaldır. Ben 15 günlük yavruyken sahiplendim. Abim Hüseyin A. köpeğe bakmaktaydı. Şu ana kadar mahalledeki tüm çocuklarla her gün oyun oynamakta bir köpekti. Bugüne kadar insana herhangi bir saldırısı olmamıştı. Olay esnasında kameralarda görüldüğü gibi ısırmış olduğu çocuğun yanında bulunan 3 yaşındaki çocuk benim oğlumdur. Komşumuzun çocuğu top oynarken benim oğlumu kovaladığı esnada koruma içgüdüsüyle böyle bir hamlede bulunmuş olabilir. Sebep ne olursa olsun böyle bir olay yaşandığı için üzgünüm. Köpeğimin aşıları da tamdır. Suçlamayı kabul etmiyorum" dediği öğrenildi. 

"BÖYLE BİR OLAY YAŞANDIĞI İÇİN ÜZGÜNÜM"

Köpeği sokakta gezdiren şüpheli Hüseyin A. ise "Yasaklı ırk ve saldırgan olmamasından dolayı ağzında ağızlık kullanmamaktaydım. Bir anda köpeğim komşumun çocuğunun sol ayağını ısırdı. Ben ve çevremdeki insanlar köpeği uzaklaştırmaya çalıştık. Çocuğu köpekten kurtardık, annesi ve babası çocuğu hastaneye götürdüler. Onlara kızım ve babam da eşlik ettiler. Ertesi gün ben, eşim ve annem komşumuzun evlerine ziyarete gittik ve özür diledik. Sebep her ne olursa olsun böyle bir olay yaşandığı için üzgünüm. Suçlamaları kabul etmiyorum" şeklinde ifade verdiği öğrenildi. 

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDILARŞüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.  Savcılık, adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle şüphelileri sulh ceza hakimliğine sevk etti. Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği de iki şüpheli hakkında "Taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan yurt dışına çıkmamak ve imza şeklindeki adli kontrol tedbirini uygulayarak serbest bıraktı.  

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil Sadri Yılmaz

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